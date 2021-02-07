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11:05 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 16 048 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 22 октября

МОСКВА, 7 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 048, это минимальный показатель с 22 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 967 281, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,41%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 19 884. Всего уже выздоровели 3 456 210 человек. Таким образом, 13 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 87,1% от общего числа заразившихся.

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 497 днем ранее, это минимальный показатель с 30 ноября. Всего от инфекции умер 76 661 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 028, до 943 724. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,21%. Днем ранее в столице выявили 2 214 инфицированных.

За сутки в столице из-за коронавируса умерли 64 человека, с начала пандемии — 13 896 (1,47% заболевших), следует из данных штаба.

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