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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В Индии после схода ледника пропали 150 человек

В Индии более 150 человек пропали после схода ледника в штате Уттаракханд. Об этом 7 февраля сообщает The Hindustan Times.

Источник: AFP 2020

Речь идет о рабочих гидроэлектростанции «Ришиганга». С ними не могут установить связь.

По данным властей, жертвами стихии могут стать от 100 до 150 человек.

В поисках пропавших участвуют несколько спасательных команд. Индийская армия задействовала технику и войска для помощи местным властям.

Сход ледника вызвал наводнение.

Ранее ученые Лидского университета в Великобритании установили, что скорость таяния льда на Земле достигла катастрофических темпов.

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