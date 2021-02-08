09:27 (мск), источник: ТАСС
В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ
Речь идет о Николае Бондаренко.
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САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.
«Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон», — написал Рашкин в своем аккаунте в Twitter.
Причина задержания пока не уточняется.