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09:27 (мск), источник: ТАСС

В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ

Речь идет о Николае Бондаренко.

Источник: Reuters

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

«Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон», — написал Рашкин в своем аккаунте в Twitter.

Причина задержания пока не уточняется.

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