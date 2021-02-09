Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 февраляПервая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
22Быт советских студентов
18:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Чудесное спасение: в США снегоходы попали под лавину

В штате Юта в США за пару дней сошло несколько лавин. 14 человек погибли.

Момент схода лавины в штате Юта, которой накрыло группу людей на снегоходах, попал на видео. Чудом никто не пострадал. Одному из первых выбравшихся пришлось откапывать из снега своего брата.

В тот же день в результате очередной лавины в штате погибло четыре лыжника, а четверо оставшихся в живых были доставлены на вертолете в безопасное место.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Протестующих находит московский "Старший брат". Придут ли ко всем?
Коронавирус в мире: эксперты ВОЗ в Ухане исключили лабораторную природу ...
Эксперты ВОЗ подвели итоги расследования происхождения COVID-19
Чубайса сняли со всех постов в РСПП
Володин отчитал министра экономического развития в Госдуме
«Надо меньше жрать допинг»: Губерниев о запрете флага России
Снимок российских гор попал в топ престижной премии
Солдат в Израиле случайно нашел 1800-летнюю монету (фото)
Михаила Ефремова снова поместили в СИЗО-5 в Москве
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Hi-Tech
Смартфон пролежал в воде больше недели. Что с ним случилось Результаты теста на водонепроницаемость
Кино
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Дети
Как 8-летний мальчик живет после инсульта в России Жизнь Тимы круто изменилась. Сейчас он борется за возможность ходить
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь