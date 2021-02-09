18:59 (мск), источник: BBC News Русская служба
Чудесное спасение: в США снегоходы попали под лавину
В штате Юта в США за пару дней сошло несколько лавин. 14 человек погибли.
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Момент схода лавины в штате Юта, которой накрыло группу людей на снегоходах, попал на видео. Чудом никто не пострадал. Одному из первых выбравшихся пришлось откапывать из снега своего брата.
В тот же день в результате очередной лавины в штате погибло четыре лыжника, а четверо оставшихся в живых были доставлены на вертолете в безопасное место.