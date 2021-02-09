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23:18 (мск), источник: Daily Storm

Два человека погибли при крушении вертолета в Куршевеле

Около французского горнолыжного курорта Куршевель рухнул вертолет с пятью пассажирами. Два человека погибли. Еще трое были госпитализированы, один из них в критическом состоянии. Спасатели прибыли на место аварии спустя 40 минут.

Как сообщает France Bleu со ссылкой на властей департамента Савойи, вертолет принадлежит бизнесмену Патрику Леподри, владельцу нескольких магазинов и президенту ассоциации предпринимателей Тарантезской долины. Именно он и находится в критическом состоянии, по сведениям журналистов. Авария произошла около озера Розьер и горы Мон Шарве.

Вертолет вылетел из Куршевеля в 17:41 мск. Через некоторое время в жандармерию позвонили очевидцы, которые сообщили, что видели, как в горах упал вертолет, после чего поднялся дым. На месте происшествия находятся пожарные, жандармы и медики.

Куршевель является одним из самых дорогих и престижных горнолыжных курортов мира. Он расположен в Тарантезской долине французских Альп.

На территории курорта также находятся теннисные корты, площадки для игры в сквош, бассейны, катки, фитнес-залы, солярий, вертолетная площадка, кинотеатры и многое другое. Высокие цены объясняются тем, что в Куршевеле отдыхают мировые знаменитости и члены королевских семей.

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