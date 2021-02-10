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03:09 (мск), источник: РБК

Литва возобновила поставки российского газа в Калининградскую область

Поставки газа из России в Калининградскую область транзитом через Литву возобновились. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid 9. Поставки газа прекратились утром 9 февраля. В литовской компании причину не назвали, однако отметили, что это произошло из-за требований «Газпрома».

Источник: РИА "Новости"

При этом поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме, уточнили в Amber Grid 9.

Вместе с тем в «Газпроме» сообщили, что Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища и потребности в поставках через Литву, которые временно приостановились, нет.

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Газ в Калининград идет из России через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью 2,5 млрд куб. м в год. В конце 2015 года «Газпром» и Amber Grid подписали контракт на транзит российского газа в Калининград через Литву сроком на 10 лет. Договор действует до 2025 года, топливо поставляется по схеме «отправляй или плати» (ship-or-pay).

До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. В январе 2019 года президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного газа в хранилище с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». Через терминал в область может поставляться до 2,7 млрд куб. м газа в год. Ввод терминала в эксплуатацию ликвидировал риски, которые были связаны с транзитом газа в российский эксклав по суше через территорию других стран.

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