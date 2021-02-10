Литва возобновила поставки российского газа в Калининградскую область

При этом поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме, уточнили в Amber Grid 9.
Вместе с тем в «Газпроме» сообщили, что Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища и потребности в поставках через Литву, которые временно приостановились, нет.
Газ в Калининград идет из России через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью 2,5 млрд куб. м в год. В конце 2015 года «Газпром» и Amber Grid подписали контракт на транзит российского газа в Калининград через Литву сроком на 10 лет. Договор действует до 2025 года, топливо поставляется по схеме «отправляй или плати» (ship-or-pay).
До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. В январе 2019 года президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного газа в хранилище с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». Через терминал в область может поставляться до 2,7 млрд куб. м газа в год. Ввод терминала в эксплуатацию ликвидировал риски, которые были связаны с транзитом газа в российский эксклав по суше через территорию других стран.