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12:36 (мск), источник: Известия

Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

Главу сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Источник: Reuters

Как уточняется, суд зарегистрировал требование следствия о заочном аресте Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. В настоящее время фигурант находится за границей, передает «Интерфакс».

Ранее в конце января в отношении Волкова возбудили уголовное дело о вовлечении в несанкционированные акции несовершеннолетних.

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В феврале стало известно, что Леонид Волков разместил в Сети пост с призывом к своим сторонникам выйти 14 февраля на акцию в поддержку Навального. Предполагается, что люди должны выйти во дворы с фонариками и постоять так несколько минут.

Говоря о Волкове и других сторонниках Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала перестать причислять их к оппозиции, назвав их агентами влияния. Она напомнила, что Волков участвовал в видеоконференции 27 стран ЕС и США, в ходе которой попросил ввести санкции против РФ.

Кроме того, дипломат указала, что ранее Волков обещал до весны не проводить незаконных акций, но после общения с представителями Запада объявил о новой акции уже 14 февраля.

В Facebook Захарова добавила, что «слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны».

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«Они четко понимают: весной накачанная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой “химоружия”, не предъявляя фактов, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», — резюмировала представитель МИДа.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции. К мероприятиям активно привлекали несовершеннолетних. В соцсетях даже запустили хештег #ДетиВнеполитики, чтобы оградить детей. Однако в ходе несанкционированных акций прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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