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17:52 (мск), источник: ТАСС

Суд заочно арестовал Волкова за призывы к подросткам участвовать в акциях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Источник: РИА "Новости"

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. “а”, “в” ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск, мера пресечения в его отношении в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — сказала она.

Новость
Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

29 января Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Волкову, призывавшему подростков к участию в незаконных акциях 23 января.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. Ранее в СК сообщили, что Волков объявлен в розыск.

Уголовное дело в отношении Волкова расследует Главное следственное управление СК. По данным следствия, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

Межгосударственный розыск осуществляется только на территории стран — участниц СНГ в целях задержания, ареста и экстрадиции. Волков, по некоторым данным, сейчас живет в Германии.

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