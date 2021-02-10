Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим

«В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — отметил Сытник во время брифинга.
По его словам, средства объективного контроля установили, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.
«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — подчеркнул он.
Как уточнил Сытник, в течение суток не было зарегистрировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. В Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 26 обстрелов со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.