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02:59 (мск), источник: ТАСС

Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Основатель американского журнала Hustler Ларри Флинт умер в США на 79-м году жизни. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал ТMZ со ссылкой на представителей его семьи.

По данным ТMZ, Флинт, который с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения, умер в среду утром у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Флинт известен в первую очередь как основатель журнала Hustler, публикующего материалы порнографического содержания. Состоял в пяти браках, с последней своей женой обручился в 1998 году. В общей сложности у Флинта шестеро детей.

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