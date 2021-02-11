Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

02:59 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По данным ТMZ, Флинт, который с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения, умер в среду утром у себя дома в
Флинт известен в первую очередь как основатель журнала Hustler, публикующего материалы порнографического содержания. Состоял в пяти браках, с последней своей женой обручился в 1998 году. В общей сложности у Флинта шестеро детей.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.