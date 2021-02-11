06:13 (мск), источник: Известия
Участников штурма Капитолия обвинили в намерении казнить Пенса и Пелоси
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность
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По ее словам, находившиеся в Капитолии журналисты сообщали, что слышали, как штурмующие громко говорили о поисках тогдашнего
Также он заявила, что, если бы штурмующим представилась такая возможность, они бы «убили
Также со ссылкой на документы ФБР обвинитель сообщила, что протестующие хотели убить и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Они искали ее в зале заседаний и личном кабинете. При этом штурмующие Капитолий открыто объявляли о своем желании навредить Пелоси.
Ранее 10 февраля сообщалось, что сенат США начал заседание по рассмотрению вопроса об импичменте
Сам
Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать
Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».
Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.