Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 февраляГибель Грибоедова, премьера фильма "Москва слезам не верит" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Джо Байден вступил в должность президента США
06:13 (мск), источник: Известия

Участников штурма Капитолия обвинили в намерении казнить Пенса и Пелоси

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом на процессе импичмента Трампа в сенате конгресса США заявила в среду, 10 февраля, обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит.

Источник: Reuters

По ее словам, находившиеся в Капитолии журналисты сообщали, что слышали, как штурмующие громко говорили о поисках тогдашнего вице-президента, чтобы казнить его. При этом на лужайке перед зданием Капитолия сторонники Трампа возвели виселицу, а среди другой группы напавших слышались призывы к повешению Пенса, пишет CBS News.

При этом Плэскит подчеркнула, что данные были подтверждены показаниями, полученными от арестованных участников беспорядков сотрудниками ФБР.

Также он заявила, что, если бы штурмующим представилась такая возможность, они бы «убили вице-президента Майкла Пенса».

Читайте также
Сенат США решил судить Трампа

Также со ссылкой на документы ФБР обвинитель сообщила, что протестующие хотели убить и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Они искали ее в зале заседаний и личном кабинете. При этом штурмующие Капитолий открыто объявляли о своем желании навредить Пелоси.

Ранее 10 февраля сообщалось, что сенат США начал заседание по рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Бывшего американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января после его выступления перед протестующими в Вашингтоне.

Накануне сообщалось, что верхняя палата конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампа. Таким образом, процесс будет продолжен.

Сам экс-президент остался недоволен выступлением своих адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате конгресса. Особо бывший глава Белого дома возмутился работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Квартирный вопрос: кто поможет ученым купить жилье
Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%
В России могут создать госкомпанию для экспорта древесины
В Росгидромете сообщили о возвращении морозов
Самолеты «Байкал» станут основными в авиапарке новой компании
Миллиардер Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
СМИ сообщили об уходе «Победы» с Дальнего Востока
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал полезную альтернативу десертам Она особенно важна для мозга.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Теперь пьяных водителей будут "ловить" по-новому
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
В метро Москвы произошла массовая драка
Авто
Как водители справляются со снегопадами: реальные примеры Зима в этом году громко заявила о себе — большую часть России накрыли снегопады. Авто Mail.ru рассказывает (и показывает), как автомобилисты из разных регионов противостоят морозам и снегопадам
Кино
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска» Звезды рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне популярного шоу
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Няня гения 311
нормы алкоголя 297
Первый раз в первый класс!! Вопросы про первоклашку! 145
Английский язык через мультики 80
Новости партнеров
Западные спецслужбы ещё в 2007 году присвоили Навальному псевдоним
В крови Навального найдены следы лечения от психических расстройств
Команду Навального впору привлечь за госизмену после этого обращения к США
Как низко нужно пасть, чтобы просить президента США наказать Россию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь