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16:41 (мск), источник: ТАСС

Источник: террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят боевиков для терактов в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций, сообщили источники в правоохранительных органах.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса “Хайят Тахрир аш-Шам” (признана решением Верховного суда РФ террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований “Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар”, “Джамаат ат-Таухид валь-Джихад”, “Аджнад аль-Кавказ” и других структурно находящихся в “Хайят Тахрир аш-Шам” ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — сказал собеседник агентства.

«Хайят Тахрир аш-Шам» представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками «Джебхат ан-Нусры». Создана 28 января 2017 года. Группировка насчитывает до 20 тыс. боевиков, контролирующих большую часть провинции Идлиб.

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