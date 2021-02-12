08:21 (мск), источник: ТАСС
Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете
В результате ЧП пострадал один человек.
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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в
«На улице Гагкаева взорвался супермаркет “Магнит”, он как карточный домик сложился… Причина не известна», — сказали в
В
В Минздраве республики уточнили, что в здании под завалами могут находиться люди.
«Никого не нашли пока, ищут людей по завалами. Вероятно, пострадал охранник, но точной информации пока нет», — сказали в
Источник в экстренных службах также рассказал ТАСС, что под завалами мог оказаться один человек.
«По предварительным данным, на момент взрыва в здании находились несколько человек. Под завалами может оставаться один человек», — сказал источник.
По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.
«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, который привел к полному обрушению здания. Обстоятельства сейчас устанавливаются», — сказал источник.