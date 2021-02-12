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08:21 (мск), источник: ТАСС

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете

В результате ЧП пострадал один человек.

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет “Магнит”, он как карточный домик сложился… Причина не известна», — сказали в пресс-службе.

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В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.

В Минздраве республики уточнили, что в здании под завалами могут находиться люди.

«Никого не нашли пока, ищут людей по завалами. Вероятно, пострадал охранник, но точной информации пока нет», — сказали в пресс-службе.

Источник в экстренных службах также рассказал ТАСС, что под завалами мог оказаться один человек.

«По предварительным данным, на момент взрыва в здании находились несколько человек. Под завалами может оставаться один человек», — сказал источник.

По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.

«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, который привел к полному обрушению здания. Обстоятельства сейчас устанавливаются», — сказал источник.

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