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09:35 (мск), источник: ТАСС

Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Один человек обнаружен в ходе спасательных работ на месте взрыва супермаркета во Владикавказе, он не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева.

«В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются», — цитирует пресс-служба Томаева.

Ранее в экстренных службах сообщили, что спасатели извлекли живым из-под завалов охранника «Магнита».

«Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что больше под завалами, по предварительным данным, никого нет.

Выживший мужчина сообщил, что под завалами полностью разрушенного здания, вероятно, больше никого нет. Сам он чувствует себя хорошо.

«Под утро [я] заснул и проснулся от взрыва, как-то выполз оттуда. Врачи осмотрели меня, все хорошо. Не думаю, что в здании мог еще кто-то находиться», — сказал журналистам Зураб Зассеев, который работал в супермаркете.

Как сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров в эфире телеканала «Россия-24», «все службы, которые вызваны в этой ситуации, принимают активное участие в работе, они выехали на место».

«По предварительной информации, это газ, ведется работа по выяснению ситуации. Разговариваем, работаем с арендаторами этого помещения, этого здания на предмет, были в здании люди или нет», — сказал Битаров.

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