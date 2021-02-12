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11:17 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 089, до 4 042 837. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост числа заболевших, согласно данным штаба, составил около 0,38%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Еврейской автономной области (0,09%), Магаданской области и Чеченской Республике (по 0,1%). В частности, за сутки было выявлено 1 134 случая заражения в Санкт-Петербурге, 842 — в Московской области, 439 — в Нижегородской области, 359 — в Воронежской области, 345 — в Ростовской области.

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Число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 720. Всего уже выздоровели 3 559 142 человека. Их доля, согласно данным штаба, возросла до 88% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 446 пациентов в Санкт-Петербурге, 848 — в Московской области, 445 — в Нижегородской области, 398 — в Ростовской области, 366 — в Приморском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 507 против 553 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,96%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 30 — в Московской области, 25 — в Ростовской области, 24 — в Воронежской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Краснодарском крае.

В настоящее время в России продолжает лечение 404 501 человек.

Ситуация в Москве

Новые 2 139 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 952 656 инфицированных.

В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее в столице подтвердили 2 040 заболевших.

За сутки штаб зарегистрировал в Москве 63 смерти из-за коронавируса. Общее число умерших с начала пандемии, по его данным, возросло до 14 223. В столице были выписаны по выздоровлению 3 184 пациента. За все время выздоровели 865 100 человек. В настоящее время продолжают лечение 73 333 больных.

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