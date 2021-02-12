В США освобождена аферистка Анна Сорокина. О ее похождениях снимают кино

Сорокина, представлявшаяся всем в Нью-Йорке как Анна Делви, вероятнее всего, будет депортирована в Германию.
«Она была везде. У нее была необыкновенная особенность убеждать всякого платить за ее роскошный образ жизни, и она сама каким-то невероятным образом умудрялась не платить по огромным гостиничным счетам», — рассказывала ее знакомая, диджей Эль Ди.
Сорокина утверждала, что ее наследство составляет 60 млн евро и находится в трастовом фонде, созданном в Европе на ее имя. По данным обвинения, она также использовала поддельные финансовые документы, дабы подкрепить свою версию.
Сорокина получила офердрафт в одном банке на 100 тыс. долларов, а всего присвоила денег и услуг на 200 с лишним тысяч.
В мае 2019 году нью-йоркский суд признал ее виновной по восьми эпизодам мошенничества в 2016—2017 годах и приговорил к 12 годам заключения с возможностью досрочного освобождения через четыре года.
О деле много писала пресса, особо акцентируя трепетное отношение Сорокиной к собственной внешности. В ходе процесса она требовала услуг парикмахера, а в один из дней отказывалась предстать перед судом, поскольку была, по ее мнению, недостаточно хорошо одета.
Адвокат называл ее жертвой гламурных соблазнов нью-йоркской жизни и говорил, что она пыталась пробиться к хорошей жизни за счет манипуляций.
В октябре прошлого года суд рассмотрел просьбу Сорокиной о помиловании. В ходе слушаний она извинилась за содеянное. «Я хочу сказать, что мне действительно стыдно, и я действительно сожалею о том, что делала, — цитирует стенограмму газета “Нью-Йорк пост”. — Я полностью осознаю, что многие люди пострадали, тогда как я думала, что не совершаю ничего плохого».
Ранее адвокаты Сорокиной говорили журналистам, что она намерена подать апелляцию на свой приговор, несмотря на возможное помилование.
Похождения Анны Сорокиной привлекли внимание публики в 2018 году, когда о них написала в New York Magazine журналистка Джессика Пресслер.
Компания Netflix намерена снять о ней сериал, и, по данным американского издания Insider, уже выплатила Сорокиной 320 тыс. долларов за права на историю, которые пошли в основном на возмещение ущерба жертвам ее аферы.
Еще один проект, основанный на книге, написанной бывшим приятелем Сорокиной, анонсировала компания HBO.