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10:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Долги за отопление увеличились на 15,5 млрд рублей по итогам года

Как выяснил «Ъ», долги за тепловую энергию за 2020 год увеличились на 15,5 млрд руб. и суммарно превысили 209 млрд руб. при плановой выручке отрасли в 1,2 трлн руб. По мнению аналитиков, граждане стали хуже платить за отопление из-за снижения доходов и действовавшего в прошлом году моратория на штрафы за просрочку платежей. С 1 января динамика улучшилась, и в целом отопительный сезон будет оплачен на уровне предыдущих лет, прогнозируют эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию за прошлый год выросла на 8% год к году, или на 15,5 млрд руб., сообщили «Ъ» в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании).

По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд рублей.

«Это свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности», — говорят в СПЭ. Там предлагают запустить адресную поддержку наиболее уязвимых групп потребителей. «Ъ» направил запрос в Минэнерго.

Основные потребители тепла — население, предприятия ЖКХ и бюджетные организации. Причины роста неплатежей связаны с пандемией. «Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан, — говорит Денис Красновский из АКРА.— Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу».

Как правило, население оплачивает тепловую энергию и другие жилищные услуги через посредников — управляющие компании и ТСЖ, которые потом расплачиваются с теплоснабжающей организацией. Гражданин также может иметь и прямой договор с поставщиком тепла.

По закону потребителей нельзя отключать за долги за тепловую энергию.

При этом в 2020 году в контексте пандемии коронавируса в апреле правительство ввело мораторий на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги, запрет действовал до конца 2020 года.

Похожая ситуация складывалась и с платежами за электроэнергию: в 2020 году неплатежи за свет выросли на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб.

Ситуация с платежами за тепло оказалась все же лучше прогнозов. В оптимистичном сценарии СПЭ ожидал роста общей дебиторской задолженности до 280 млрд руб., а в пессимистичном — до 600−800 млрд руб.

«Плановая выручка всех теплоснабжающих организаций РФ на 2020 год составляла 1,2 трлн руб.», — уточняют в ассоциации. Сдержать рост и сократить кассовый разрыв удалось в том числе благодаря введению контроля за платежами бюджетных организаций и предприятий.

Дебиторская задолженность за тепло на 1 октября 2020 года составляла 176 млрд руб., на 1 ноября — 191 млрд руб., а на 1 декабря — 211 млрд руб.

«Отрасль теплоснабжения недофинансирована, поэтому любая недополученная копейка критична для сектора, — подчеркивает Денис Красновский.— До сих пор встречается практика перекрестного финансирования, когда расходы на тепло покрываются из доходов от электроэнергии. В рамках существующей практики сдерживания тарифов тарифные источники не всегда покрывают даже текущие платежи, уже не говоря о ремонтах и модернизации».

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» уверен, что данные после 1 января покажут явную тенденцию к улучшению платежной ситуации и в целом отопительный сезон будет оплачен на уровне предыдущих лет.

«Тепло как ресурс более ориентировано на население как основного потребителя в отличие от электроэнергии, а собираемость традиционно ниже», — говорит он. Тем не менее, полагает эксперт, можно ожидать, что ресурсоснабжающие организации смогут переломить тенденцию, когда рост дебиторской задолженности опережает рост тарифа на тепло, учитывая схожую динамику в оплате других ресурсов ЖКХ, таких как электроэнергия и водоснабжение.

Полина Смертина

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