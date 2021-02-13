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09:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Арестованы бывшие руководители компании, входящей в «Росатом»

Как стало известно «Ъ», за многомиллионные хищения арестованы экс-руководители специального научно-производственного объединения «Элерон» — крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности, которое входит в структуру «Росатома». Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест. Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным источников «Ъ», криминал в действиях бывшего руководства АО «Федеральный центр науки и высоких технологий “Специальное научно-производственное объединение “Элерон””» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, включая «Росатом», «дочкой» которого и является) был выявлен в 2019 году во время аудиторской проверки.

По ее итогам в октябре того же года Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева лишились своих должностей.

При этом следует отметить, что господин Коновалов работал на предприятии с 2000 года, пройдя путь от замначальника отдела до руководителя АО. За успехи он был отмечен двумя ведомственными знаками «Академик Курчатов» 4-й и 3-й степеней. После увольнения из АО господин Коновалов устроился исполнительным директором в ООО «Промстроймеханизация», а Ирина Смолдырева — бухгалтером в ООО «Уралспецавтоматика».

Материалы же в отношении них были переданы в курирующее «Элерон» 4-е управление МВД России (занимается борьбой с преступностью на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях), которое и возбудило в октябре прошлого года уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Несколько раз господа Коновалов и Смолдырева были допрошены по нему в качестве свидетелей, но довольно быстро поменяли статус на подозреваемых.

На днях, когда следствие собрало доказательства их причастности к аферам, последовало обращение в Замоскворецкий райсуд Москвы с ходатайствами об избрании им меры пресечения. При этом Ирину Смолдыреву следователь попросил отправить под домашний арест, а ее бывшего начальника — в СИЗО.

Мотивы в обоих случаях были примерно одинаковыми: оставаясь на свободе, обвиняемые могут оказать давление на свидетелей, большинство из которых их бывшие подчиненные по «Элерону», уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу, согласовать свою позицию с соучастниками или скрыться. Оснований не согласиться с этими доводами у суда не нашлось.

Исходя из материалов дела можно предположить, что преступный замысел Вячеслава Коновалова сводился к хищению бюджетных денег, что называется, «по чуть-чуть», но регулярно, чтобы не привлекать внимания проверяющих.

Как установило следствие, свой план он начал воплощать в жизнь со 2 марта 2015 года в сговоре с начальником планово-экономического отдела «Элерона» Ириной Смолдыревой.

Суть махинаций сводилась к заключению фиктивных сделок с семью не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмами в основном на покупку разного рода мелочевки, не требующей документального оформления договора поставки.

Как говорят источники «Ъ», речь шла, например, о канцелярских принадлежностях, разного рода офисной технике, стульях и проч. «Осуществлялись псевдозакупки практически всего, за исключением продуктов», — отметил собеседник «Ъ».

При этом в бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, на основании которых по распоряжению госпожи Смолдыревой со счетов «Элерона» и списывались деньги.

В итоге таким образом у дочки «Росатома» было похищено как минимум 209 млн руб. В среднем предполагаемые мошенники могли ежемесячно класть себе в карман порядка 4 млн руб.

Между тем, учитывая, что расследование находится лишь в начальной стадии и изучен далеко не весь объем изъятой в «Элероне» документации, не исключено, что сумма нанесенного обвиняемыми ущерба может увеличиться в разы.

Отметим, что по ходатайству следствия в счет погашения возможного ущерба суд наложил арест на имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой. Адвокаты фигурантов этого дела выдвинутые против их подзащитных обвинения комментировать отказались.

В департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» «Ъ» подтвердили, что Вячеслав Коновалов в октябре 2019 года был отстранен от должности после «ряда внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а следственные действия в отношении него «ведутся с учетом ранее переданных в правоохранительные органы материалов службы защиты активов “Росатома”».

Олег Рубникович, Юрий Сенаторов

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