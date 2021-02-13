09:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Арестованы бывшие руководители компании, входящей в «Росатом»
Как стало известно «Ъ», за многомиллионные хищения арестованы
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По данным источников «Ъ», криминал в действиях бывшего руководства АО «Федеральный центр науки и высоких технологий “Специальное
При этом следует отметить, что господин Коновалов работал на предприятии с 2000 года, пройдя путь от замначальника отдела до руководителя АО. За успехи он был отмечен двумя ведомственными знаками «Академик Курчатов» 4-й и 3-й степеней. После увольнения из АО господин Коновалов устроился исполнительным директором в ООО «Промстроймеханизация», а Ирина Смолдырева — бухгалтером в ООО «Уралспецавтоматика».
Материалы же в отношении них были переданы в курирующее «Элерон» 4-е управление МВД России (занимается борьбой с преступностью на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях), которое и возбудило в октябре прошлого года уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Несколько раз господа Коновалов и Смолдырева были допрошены по нему в качестве свидетелей, но довольно быстро поменяли статус на подозреваемых.
На днях, когда следствие собрало доказательства их причастности к аферам, последовало обращение в Замоскворецкий райсуд Москвы с ходатайствами об избрании им меры пресечения. При этом Ирину Смолдыреву следователь попросил отправить под домашний арест, а ее бывшего начальника — в СИЗО.
Мотивы в обоих случаях были примерно одинаковыми: оставаясь на свободе, обвиняемые могут оказать давление на свидетелей, большинство из которых их бывшие подчиненные по «Элерону», уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу, согласовать свою позицию с соучастниками или скрыться. Оснований не согласиться с этими доводами у суда не нашлось.
Как установило следствие, свой план он начал воплощать в жизнь со 2 марта 2015 года в сговоре с начальником
Суть махинаций сводилась к заключению фиктивных сделок с семью не ведущими никакой
Как говорят источники «Ъ», речь шла, например, о канцелярских принадлежностях, разного рода офисной технике, стульях и проч. «Осуществлялись псевдозакупки практически всего, за исключением продуктов», — отметил собеседник «Ъ».
При этом в бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и
Между тем, учитывая, что расследование находится лишь в начальной стадии и изучен далеко не весь объем изъятой в «Элероне» документации, не исключено, что сумма нанесенного обвиняемыми ущерба может увеличиться в разы.
Отметим, что по ходатайству следствия в счет погашения возможного ущерба суд наложил арест на имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой. Адвокаты фигурантов этого дела выдвинутые против их подзащитных обвинения комментировать отказались.
В департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» «Ъ» подтвердили, что Вячеслав Коновалов в октябре 2019 года был отстранен от должности после «ряда внутренних проверок
Олег Рубникович, Юрий Сенаторов