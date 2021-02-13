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10:38 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом за сутки

В Москве за сутки выявили 1 963 заразившихся.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: AP 2020

МОСКВА, 13 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 861, до 4 057 698. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,37%

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Хакасии, Чечне, Еврейской АО, (по 0,1%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Якутии, Амурской области, Республике Алтай, Республике Адыгея, Ингушетии и Томской области (по 0,2%). В частности, за сутки было выявлено 1 130 новых случаев в Санкт-Петербурге, 884 — в Московской области, 441 — в Нижегородской области, 356 в Воронежской области, 342 — в Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 400 095 человек.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 963. Всего в столице с начала пандемии выявили 954 619 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 139 заболевших.

За сутки из-за коронавируса умерли 67 пациентов, всего зарегистрировано 14 290 летальных исходов.

В Москве были выписаны по выздоровлению 2 680 человек. За все время выздоровели 867 780 пациентов. В настоящее время в столице продолжают лечение 72 549 человек.

Число смертей и выздоровлений.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 502 против 507 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 696 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,96%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 52 пациента в Санкт-Петербурге, 31 в Московской области, 23 в Ростовской области, 17 в Краснодарском крае, по 15 в Воронежской и Архангельской областях.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 765. Всего уже выздоровели 3 577 907 человек. Пять дней число выписанных превышает количество новых выявленных случаев. Доля выздоровевших увеличилась до 88,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 678 пациентов в Санкт-Петербурге, 896 — в Московской области, 502 — в Челябинской области, 443 — в Нижегородской области, 401 — в Иркутской области.

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