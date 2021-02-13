10:38 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом за сутки
В Москве за сутки выявили 1 963 заразившихся.
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МОСКВА, 13 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 861, до 4 057 698. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,37%
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Хакасии, Чечне, Еврейской АО, (по 0,1%),
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 963. Всего в столице с начала пандемии выявили 954 619 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 139 заболевших.
За сутки
В Москве были выписаны по выздоровлению 2 680 человек. За все время выздоровели 867 780 пациентов. В настоящее время в столице продолжают лечение 72 549 человек.
Число смертей и выздоровлений.
Число летальных исходов
За сутки умерли 52 пациента в
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 765. Всего уже выздоровели 3 577 907 человек. Пять дней число выписанных превышает количество новых выявленных случаев. Доля выздоровевших увеличилась до 88,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 678 пациентов в