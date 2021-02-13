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19:30 (мск), источник: Известия

Россия выдала Италии участника мафиозной организации

Россия выдала Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Источник: Известия

«Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство», — заявили в ведомстве.

Обвиняемый в сопровождении спецконвоя отправлен в Италию.

Бану с 2002 по 2011 год участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа, которая действовала на территории нескольких стран, в том числе Италии. Ее участники занимались вымогательством денег.

В составе преступного сообщества Бану путем угроз и насилия вымогал средства у водителей автомобилей, а также у владелицы молдавской транспортной компании. Мужчина назначал цену в размере от €50 до €2060 за каждую перевозку, парковку на стоянках, подконтрольных преступной организации, отметили в Генпрокуратуре. Всего ему вменяется 28 эпизодов.

В 2013 году судом Венеции в отношении Бану была применена мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу, он объявлен в розыск.

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