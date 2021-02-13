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15:03 (мск), источник: ТАСС

В Ереване произошло землетрясение

ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Сильное землетрясение произошло в Ереване в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9.

Источник: РИА "Новости"

По свидетельствам очевидцев, землетрясение в городе было такой силы, что в магазинах с полок падали товары. Помимо этого, в домах на пол падала мебель.

В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 11 км к югу от Еревана. Глубина очага не уточняется.

При этом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении сообщили, что землетрясение магнитудой 4,7, ощущавшееся в Ереване, произошло в 8 км к юго-востоку от города.

«В 8 километрах к юго-востоку от Еревана [произошло] землетрясение», — указано в заявлении. — В 15:29 (14:29 мск — прим. ТАСС) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7 на глубине 10 км.

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