15:03 (мск), источник: ТАСС
В Ереване произошло землетрясение
ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Сильное землетрясение произошло в Ереване в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. По данным
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По свидетельствам очевидцев, землетрясение в городе было такой силы, что в магазинах с полок падали товары. Помимо этого, в домах на пол падала мебель.
В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.
По информации
При этом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении сообщили, что землетрясение магнитудой 4,7, ощущавшееся в Ереване, произошло в 8 км к
«В 8 километрах к
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