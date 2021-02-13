В Японии произошло мощное землетрясение

Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.
В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.
Мощные подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион, отмечают метеорологи.
Информации о ситуации на аварийной АЭС «Фукусима-1», где продолжаются работы по демонтажу станции, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, на данный момент не поступало.
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