22:57 (мск), источник: Известия
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек
Более 50 человек пострадали в результате землетрясении в Японии. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает
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Ранее сообщалось о не менее 30 пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима на
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск). Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.
На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было.
Ранее в субботу