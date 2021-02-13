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22:57 (мск), источник: Известия

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек

Более 50 человек пострадали в результате землетрясении в Японии. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Би-би-си.

Источник: AFP 2020

Ранее сообщалось о не менее 30 пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке страны.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск). Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было.

Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.

Ранее в субботу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал местных жителей в ближайшее время не покидать свои дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

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