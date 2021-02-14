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03:06 (мск), источник: ТАСС

В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировали четыре смерти от Эболы

ТАСС, 14 февраля. По меньшей мере четыре летальных исхода от лихорадки Эбола были зафиксированы в Гвинее впервые с 2016 года в результате новой вспышки заболевания в Западной Африке. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны.

Источник: AP 2020

«Мы очень обеспокоены. Уже зафиксированы четыре летальных исхода от геморрагической лихорадки Эбола в районе юго-восточной провинции Нзерекоре», — сообщил министр.

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Впервые вирус был зафиксирован в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго), в селении на берегу реки Эбола, в связи с чем и получил название. Вирус передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения.

Наибольшее количество жизней унесла эпидемия в 2013—2016 годах, охватившая Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США. По данным ВОЗ, с начала этой эпидемии заразились около 30 тыс. человек, умерли 11,3 тыс. человек.

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