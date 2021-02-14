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13:02 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемый в работе на украинскую разведку напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Офицер Руслан Артыков, обвиняемый в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, посетившая Артыкова в изоляторе.

«Лейтенант Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой Украины, напал на сотрудника “Лефортово”. Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное. Заключенного поместили в карцер, а видеоматериалы инцидента отправили в СК», — сказала Меркачева.

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По словам правозащитницы, на ее памяти это первый случай нападения на сотрудника «Лефортово».

Старший лейтенант Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.

В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали его за сбор секретных военных сведений о Вооруженных силах России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Позднее по решению суда офицера отправили в СИЗО «Лефортово».

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