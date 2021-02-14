10:38 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 15 октября
Общее количество инфицированных достигло 4 071 883.
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МОСКВА, 14 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 185, это минимум с 15 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 071 883, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,35%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области, Республике Хакасия, Еврейской АО, Чеченской Республике (0,1%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1099 в
В настоящее время в России болеют 398 656 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 194. Всего уже выздоровел 3 593 101 человек.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 545 пациентов в
Число летальных исходов
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,97%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных исходов в