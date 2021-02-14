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10:38 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 15 октября

Общее количество инфицированных достигло 4 071 883.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 185, это минимум с 15 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 071 883, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,35%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области, Республике Хакасия, Еврейской АО, Чеченской Республике (0,1%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1099 в Санкт-Петербурге, 828 в Московской области, 434 в Нижегородской области, 354 в Воронежской области, 339 в Ростовской области.

В настоящее время в России болеют 398 656 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 194. Всего уже выздоровел 3 593 101 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 545 пациентов в Санкт-Петербурге, 802 — в Московской области, 475 — в Челябинской области, 437 в Нижегородской области, 354 — в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 430 против 502 днем ранее. Всего от инфекции умерли 80 126 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,97%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 29 — в Московской области, 21 — в Воронежской области, 17 — в Краснодарском крае, 16 — в Красноярском крае.

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