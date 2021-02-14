14:17 (мск), источник: Известия
Военный Ту-142 вынужденно сел под Вологдой из-за отказа двигателя
Военный самолет Ту-142 совершил экстренную посадку в Вологодской области
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Информация о вынужденной посадке поступила в ведомство в 08:20. В 08:35 самолет сел без повреждений на военном аэродроме в поселке Федотово под Вологдой.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ту-142 —
Ранее в этот день самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета