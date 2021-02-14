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14:17 (мск), источник: Известия

Военный Ту-142 вынужденно сел под Вологдой из-за отказа двигателя

Военный самолет Ту-142 совершил экстренную посадку в Вологодской области из-за отказа одного из четырех двигателей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье, 14 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Информация о вынужденной посадке поступила в ведомство в 08:20. В 08:35 самолет сел без повреждений на военном аэродроме в поселке Федотово под Вологдой.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ту-142 — советско-российский дальний противолодочный самолет, эксплуатируется с 1972 года.

Ранее в этот день самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков. На борту воздушного судна находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.
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