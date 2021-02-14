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19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Трое украинских военных погибли в Донбассе

В Донбассе украинские военные Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на сайте офиса президента Украины. Президент страны Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВС Украины Руслану Хомчаку выяснить обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, взрыв произошел около 10:00 14 февраля в районе Новолуганского. Погибшие солдаты шли сменить военнослужащих на огневых позициях.

«Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня и потом читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Необходимо немедленное расследование», — сказал господин Зеленский.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Напомним, украинские власти разработали законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе.

Россия считает, что документ грубо нарушает минские соглашения и означает односторонний выход Киева из них. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ сказал, что Россия не бросит Донбасс.

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