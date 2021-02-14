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21:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии вируса Эбола

Правительство Папуа—Новой Гвинеи заявило о начале эпидемии лихорадки Эбола, следует из декларации, представленной местным порталом Guinee114. Вспышка вируса зафиксирована в префектуре Нзерекоре и городе Гуеке.

Источник: AP 2020

«Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой», — говорится в документе (перевод по ТАСС).

По данным правительства страны, первый случай лихорадки зафиксирован в Гуеке у медсестры, которая умерла 28 февраля. На ее похоронах заразились семь человек. Трое из них умерли, четверо находятся в больнице. Это первые с 2016 года случаи смерти от вируса Эбола. Специалисты Роспотребнадзора помогают стране справиться с эпидемией так же, как в 2013—2016 годах.

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