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01:20 (мск), источник: РБК

Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии

По словам советника главы «Роскосмоса», он находился в приятельских отношениях с Мартином Ларишем и помогал ему раскрутить интернет-проект. При этом Сафронов подчеркнул, что не занимался шпионажем и передачей секретных данных.

Источник: РИА "Новости"

Советник главы «Роскосмоса», Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, рассказал об отношениях с чехом Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком россиянина. В частности, Сафронов пояснил, что с Ларишем его связывали приятельские отношения, также он сотрудничал с ним в рамках основанного чехом интернет-проекта как автор дайджестов. Об этом Сафронов рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, они познакомились в 2010 году, когда Лариш был собственным корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве, а также читал лекции на журфаке МГУ. «У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег. Мы обсуждали международные отношения, политику и т. д., как правило за кружкой пива», — пояснил Сафронов.

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Через два года Лариш вернулся в Чехию и в следующий раз встретился с Сафроновым около 2016 года. «С тех пор мы стали более регулярно видеться. Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании», — рассказал экс-журналист. Он также добавил, что был приглашен на свадьбу Лариша и в свою очередь пригласил чеха отметить свой день рождения в Германии.

В 2017 году Лариш уволился из газеты и решил запустить свой интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности, которое бы распространяло среди СМИ аналитические материалы и дайджесты на платной основе.

«Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало, — рассказал Сафронов. — Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации. Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет. Это было просто, никакой обязаловки».

Дайджесты для проекта Лариша Сафронов готовил, по его словам, с 2017 по 2019 год. Последний текст был отправлен во второй половине 2019 года, когда Сафронов уже работал в «Ведомостях». После ухода из газеты, рассказал экс-журналист, он сообщил Ларишу, что пока приостанавливает работу в журналистике.

Последний раз они общались в мае 2020 года, когда о назначении на должность Сафронова в «Роскосмосе» было объявлено официально.

По его словам, Лариш тогда поздравил его с назначением и днем рождения. «С тех пор с Мартином я не общался и, как развивался его проект, уже не интересовался», — подчеркнул Сафронов.

В интервью он в очередной раз отверг все обвинения в шпионаже и работе на иностранную разведку. «.

О том, что мой приятель — кадровый разведчик, а сам я «нашпионил» в пользу какого-то там управления, я узнал только из постановления о возбуждении уголовного дела. Я просил следствие показать мне эти тексты, вокруг которых и строится все мое обвинение, но мне так ничего и не показали.
Иван Сафронов

Он также обратил внимание на то, что никогда не скрывал своего знакомства с Ларишем.

По словам экс-журналиста, ему не говорят, какие именно преступные действия, по версии следствия, он совершил. Сафронов пояснил, что три месяца «занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил».

«Очень жду того момента, когда мне наконец дадут посмотреть инкриминируемые мне тексты и скажут, в чем там заключается гостайна. Но до сих пор представить себе не могу, что она там может быть», — сказал он.

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Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года, в его квартире прошел обыск. В ФСБ заявляли, что он работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, который составляют государственную тайну.

По версии следствия, экс-журналист сотрудничал с чешской разведкой и передавал данные ее представителю.

Издание «Проект» сообщало, что чешским контактом Сафронова можно считать Мартина Лариша. Об этом же писал ТАСС со ссылкой на источник. Лариш отверг свою причастность к разведке.

В октябре адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил РБК, что его подзащитному раскрыли имя предполагаемого агента чешской разведки, но из-за подписки о неразглашении данных не смог назвать его имя.

В поддержку Ивана Сафронова высказывались многие журналисты, политики, правозащитники, общественные и культурные деятели. Защита экс-журналиста собрала около 400 поручительств и положительных характеристик на Сафронова. РБК также публиковал заявление, в котором призывал к максимально прозрачному и открытому разбирательству по этому делу.

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