01:20 (мск), источник: РБК
Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии
По словам советника главы «Роскосмоса», он находился в приятельских отношениях с Мартином Ларишем и помогал ему раскрутить
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Советник главы «Роскосмоса», Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, рассказал об отношениях с чехом Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком россиянина. В частности, Сафронов пояснил, что с Ларишем его связывали приятельские отношения, также он сотрудничал с ним в рамках основанного чехом
По его словам, они познакомились в 2010 году, когда Лариш был собственным корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве, а также читал лекции на журфаке МГУ. «У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег. Мы обсуждали международные отношения, политику и т. д., как правило за кружкой пива», — пояснил Сафронов.
Через два года Лариш вернулся в Чехию и в следующий раз встретился с Сафроновым около 2016 года. «С тех пор мы стали более регулярно видеться. Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании», — рассказал
В 2017 году Лариш уволился из газеты и решил запустить свой
«Он попросил о помощи в раскрутке
Дайджесты для проекта Лариша Сафронов готовил, по его словам, с 2017 по 2019 год. Последний текст был отправлен во второй половине 2019 года, когда Сафронов уже работал в «Ведомостях». После ухода из газеты, рассказал
По его словам, Лариш тогда поздравил его с назначением и днем рождения. «С тех пор с Мартином я не общался и, как развивался его проект, уже не интересовался», — подчеркнул Сафронов.
В интервью он в очередной раз отверг все обвинения в шпионаже и работе на иностранную разведку. «.
О том, что мой приятель — кадровый разведчик, а сам я «нашпионил» в пользу
какого-тотам управления, я узнал только из постановления о возбуждении уголовного дела. Я просил следствие показать мне эти тексты, вокруг которых и строится все мое обвинение, но мне так ничего и не показали.
Он также обратил внимание на то, что никогда не скрывал своего знакомства с Ларишем.
По словам
«Очень жду того момента, когда мне наконец дадут посмотреть инкриминируемые мне тексты и скажут, в чем там заключается гостайна. Но до сих пор представить себе не могу, что она там может быть», — сказал он.
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года, в его квартире прошел обыск. В ФСБ заявляли, что он работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о
По версии следствия,
Издание «Проект» сообщало, что чешским контактом Сафронова можно считать Мартина Лариша. Об этом же писал ТАСС со ссылкой на источник. Лариш отверг свою причастность к разведке.
В октябре адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил РБК, что его подзащитному раскрыли имя предполагаемого агента чешской разведки, но
В поддержку Ивана Сафронова высказывались многие журналисты, политики, правозащитники, общественные и культурные деятели. Защита