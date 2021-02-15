11:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Генералы покидают Росгвардию
За делом одного высшего офицера последовали отставки других.
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Как стало известно «Ъ», столичное Военное следственное управление (ВСУ) СКР намерено через суд ограничить в сроках ознакомления с материалами уголовного дела бывшего заместителя директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором жена тыловика оборудовала салон красоты. Одновременно продолжается расследование махинаций при поставках обмундирования для гвардейцев, в котором также может фигурировать имя генерала Милейко. При этом, по данным «Ъ», за последнее время из Росгвардии решили уйти порядка десятка его сослуживцев, занимавших генеральские должности.
По данным информированных источников «Ъ», следователи ВСУ СКР намерены форсировать события и как можно быстрее постараться завершить расследование уголовного дела бывшего главного тыловика Росгвардии Сергея Милейко.
Материалы составляют 19 томов, однако пока содержащийся в столичном СИЗО-4 («Медведь») генерал смог прочитать только шесть из них. Формальными препятствиями стала смена обвиняемым защитника, а также его состояние здоровья. По некоторым данным, несколько дней назад, когда бывшего генерала конвой доставил в помещение ВСУ СКР на Хорошевском шоссе, у него стало плохо с сердцем. Следователи вызвали «скорую», однако госпитализация не понадобилась. Тем не менее заключенному назначили обследование. В итоге было принято решение обратиться в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об ограничении Сергея Милейко со сроками ознакомления с уголовным делом. Если это произойдет, то сотрудники ВСУ СКР вполне могут рассчитывать, что уже к марту оно может быть утверждено прокуратурой и направлено в суд..
Напомним, как ранее сообщал «Ъ»,
Впрочем, потом он расторг сделку, не согласившись с квалификацией своих действий как имеющих корыстный мотив, — он готов был признать только превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), за которое мог рассчитывать на минимальное наказание. А потому, по словам адвоката Павла Смирнова, представляющего интересы майора, на данный момент его подзащитный вину не признает. При этом обвиняемый, в отличие от бывшего замглавкома, материалы дела давно изучил. После этого он и его защитник подали следователю и прокурору обращения о производстве дополнительного расследования для устранения недочетов и откровенных «ляпов» следствия. Их описание заняло 46 листов убористого шрифта, а речь идет о неточностях в определении площадей жилых и нежилых помещений; также остается неясным, кому был причинен ущерб — дом в Балашихе не был, как указано в документах, на балансе внутренних войск (предшественника Росгвардии), а находился в муниципальной собственности,
Недавно оно было объединено с похожим делом, которое велось ГСУ СКР по Москве в отношении гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова. Эта компания распоряжением правительства была определена единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии.
Сейчас же эти контракты проверяются в связи с деятельностью должностных лиц Росгвардии. Сам Шальнов, категорически отрицавший свою вину, ранее был помещен в СИЗО, но потом отпущен, а на данный момент следователей больше интересуют, по данным «Ъ», действия именно должностных лиц Росгвардии при закупках.
В самом ведомстве отмечают, что контракт с генералом Милейко был расторгнут в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии, которое провело проверку силами службы собственной безопасности и передало собранные материалы в надзорные и следственные органы.
Надо также отметить, что многие этапы карьеры Сергея Милейко были связаны с именем бывшего второго человека в Росгвардии — 1-го замглавы службы
По данным «Ъ», речь идет о начальниках главного оперативного управления
Впрочем, в неофициальных беседах источники «Ъ» в службе пояснили, что ряд увольнений уже состоялся, а по другим решение еще не принято.
Между тем, по некоторым данным, часть
Сергей Сергеев