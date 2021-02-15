Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 февраляДень рождения РАМ имени Гнесиных, завершение вывода советских войск из Афганистана, метеоритный дождь в Челябинске и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
11:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Хакеры вскрыли корпоративные мобильные приложения банков

Мошенники начали применять приемы, отработанные на физлицах, к компаниям. ЦБ сообщил банкам о новом типе атаки на счета юридических лиц через мобильное приложение и рекомендовал проверить системы дистанционного банковского обслуживания. Если уязвимости обнаружатся в стандартном программном обеспечении, которое поставляется как «коробочное решение», под угрозой могут оказаться клиенты многих российских банков, подчеркивают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в конце прошлой недели ЦБ разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Делал это авторизованный клиент банка путем подмены номера счета отправителя. В ЦБ отмечают высокий уровень подготовки атак: осведомленность атакующих в технологии ДБО на уровне разработчиков, а также в особенностях обработки платежей банком и в правилах и настройках антифрод-систем.

В документе подробно описывается схема инцидента, из которой следует, что атака была направлена на счета юрлиц, но никто не пострадал.
Новость
Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

Мошенник зашел в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, перевел его в режим отладки, изучил порядок и структуру вызовов API (программный интерфейс приложения) ДБО. «Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле “Номер счета отправителя” счет жертвы», — поясняется в документе. Номера счетов жертв мошенники узнавали из открытых источников.

В Банке России отмечают участившиеся атаки на системы ДБО банков и в первую очередь на мобильные приложения. «Ввиду высокой вероятности повторения попыток реализации злоумышленниками таких сценариев атак мы ожидаем, что получатели бюллетеня проведут дополнительный контроль и соответствующие проверки применяемых систем ДБО», — говорится в документе.

Регулятор рекомендует банкам вместе с поставщиками программного обеспечения провести проверку сервисов ДБО на уязвимости.

В случае их выявления до момента устранения производителем следует обеспечить добавление проверок принадлежности счетов, используемых в банковских операциях, авторизованной учетной записи клиента, советует ЦБ.

Новость
Два займа и минус 90 000 рублей. Москвичи столкнулись с «охотниками» за телефонами

Летом прошлого года регулятор описывал схожее мошенничество с подменой данных отправителя, но речь шла об атаке на счета физлиц, и вывод средств осуществлялся через СБП — систему быстрых платежей. В нынешнем случае потери могут быть гораздо серьезнее, поскольку лимиты на перевод средств юрлиц существенно выше, чем на переводы в СБП, да и суммы, находящиеся на счетах юрлиц, как правило, намного больше.

Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин подтверждает, что описанная в бюллетене схема до сих пор использовалась преимущественно при хищении средств физлиц, а не корпоративных клиентов, и в этом ее новизна. «Чтобы эффективно противодействовать злоумышленникам, банкам необходимо, в частности, чтобы при каждой трансакции проводилась сверка расчетного счета клиента с его учетной записью», — поясняет эксперт.

По словам гендиректора SafeTech Дениса Калемберга, атака стала возможна в результате «грубейших нарушений принципов проектирования логики приложения», что сделало бесполезными все остальные средства защиты.

«Если эта система, в которой обнаружена уязвимость, является “коробочной”, то есть тиражируемой на разные банки, переживать за свои средства нужно клиентам многих банков», — уверен он.

Консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий добавляет, что безопасность API, с помощью которых взаимодействуют между собой приложения, особенно в условиях взрывного развития финтеха в России — одна из насущных задач, «которой, к сожалению, пока мало уделяют внимание в банковском сообществе». А вот злоумышленники, подчеркивает эксперт, явно «поняли всю перспективность атак на API и будут только наращивать свои возможности».

Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Буйлов

 У переболевших COVID начали находить новые серьезные проблемы
Путин раскрыл новые подробности по ситуации с отравлением Навального
Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
Греф рассказал о советах уехать из РФ после убийства Маневича
Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 14 тысяч
США вернут «ракеты-убийцы» из-за России и Китая
Украина заявила о неизбежности обострения ситуации в Донбассе
Гейтс: последствия изменения климата будут хуже, чем пандемии
Hi-Tech
Подо льдами Антарктиды нашли странных существ Удивительное открытие
Авто
Обновленный универсал Lada Vesta заметили на дорогах (фото) Премьера ожидается в следующем году
Кино
73-летняя Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие работы Актриса заявила, что из-за пандемии ей приходится жить на накопления
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Сценарий Запада прозрачен: выгнали, подвели под арест, взялись за жену
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка У пары уже есть сын Арчи, которому в мае 2021 будет два года
Леди
Евгений Петросян покрасовался в длинной шубе В сети оценили аутфит юмориста
Новости партнеров
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Актрисы, которых мы больше не увидим
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
Изгнан в Россию за провал
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь