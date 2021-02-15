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11:24 (мск), источник: ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 207

МОСКВА, 15 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 14 207. Общее количество инфицированных достигло 4 086 090, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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11:35 (мск)За минувшие сутки в Москве выявили 1818 новых случаев коронавируса
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Источник: AP 2020

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,35%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области, Хакасии, Еврейской АО, Чеченской Республике, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО (по 0,1%).

В частности, за сутки выявили 1 093 случая заражения в Санкт-Петербурге, 801 — в Московской области, 431 — в Нижегородской области, 356 — в Воронежской области, 337 — в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 398 534 человека.

Число умерших и вылечившихся

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 394 против 430 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 80 520 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,97%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 49 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 28 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае, 15 — в Красноярском крае, 12 — в Алтайском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 13 935, до 3 607 036. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, возросла до 88,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 497 пациентов в Санкт-Петербурге, 766 — в Московской области, 570 — в Челябинской области, 396 — в Нижегородской области, 335 — в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 818. Всего в столице с начала пандемии выявили 957 996 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 1 559 заболевших.

За сутки от инфекции в столице умерли 56 пациентов, всего было зарегистрировано 14 404 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 1 967 пациентов за сутки. За все время выздоровели 871 836 человек. В настоящее время в Москве продолжают лечение 71 756 человек.

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