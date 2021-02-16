Прокуратура попросила назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете

«Прошу суд признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — заявила помощник прокурора Екатерина Фролова.
«Навальный совершил клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. В ответ на чтение преамбулы Конституции РФ потерпевший получил клевету и оскорбления», — заявила она в речи в прениях по делу.
«На что же рассчитывал подсудимый? Что 95-летний ветеран не сможет дать ему отпор, что никто не захочет с ним связываться… Но простить это оскорбление нам не позволяет наша совесть», — сказала она.
Прокурор обратила внимание, что Навальный вместо того, чтобы по-человечески извиниться, продолжил оскорблять словами, которые невозможно повторить, человека, подарившего ему будущее. «Навальный не сказал: “Я не знал, не понимал, не осознавал”. Почему? Потому что он знал и осознавал. Подсудимый не раскаялся в совершении преступления, но и продолжил оскорблять», — подчеркнула она. Прокурор отметила особую биографию потерпевшего — его участие в партизанском отряде с 15-летнего возраста, борьбу с фашистскими захватчиками, жизнь в оккупации. «Все это он выстрадал, а заслужил оскорбление и клевету от Навального», — добавил она.
По ее словам, моральные страдания Артеменко и ухудшение состояния его здоровья подтверждаются показаниями свидетелей, включая врача скорой помощи, прибывшего на вызов к потерпевшему. «Все доводы защиты подсудимого голословны и необоснованны. Все, о чем кричал подсудимый, голословно и необоснованно», — подчеркнула прокурор.