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12:42 (мск), источник: ТАСС

Суд 20 февраля выслушает Навального и вынесет ему приговор по делу о клевете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве назначил на 20 февраля последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 мск», — постановила судья Вера Акимова. Согласно процессуальным нормам, на предстоящем заседании Навальный выступит с последним словом, после чего по делу будет вынесен приговор.

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Прокуратура попросила назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете

Прокурор ранее попросила суд признать Навального виновным в клевете и оштрафовать на 950 тыс. рублей. Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора.

На 20 февраля также назначено рассмотрение Мосгорсудом апелляционных жалоб на замену Навальному условного наказания на реальное по делу «Ив Роше». Заседание в Мосгорсуде назначено на 10:00 мск.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года он в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

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