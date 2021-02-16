Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 февраляПоявление первого воинского устава в России, открытие гробницы Тутанхамона, выпуск первого серийного «КамАЗа» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
21Скончался Василий Лановой
13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Кассационный суд оставил в силе приговор историку Дмитриеву

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, передает корреспондент «Ъ».

Источник: AP 2020

Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд Карелии назначил ему 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении дочери.

Читайте также
Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии

«Кассационные жалобы Юрия Дмитриева и его защитника Виктора Ануфриева оставить без удовлетворения, приговор без изменения», — сказал судья Сергей Жернов.

Адвокат Виктор Ануфриев сообщил «Ъ», что будет обжаловать приговор в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Он отметил, что в правовом государстве такого решения существовать не может.

Юрия Дмитриева судили по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Петрозаводский городской суд частично оправдал историка, назначив ему 3,5 года лишения свободы.

Однако затем Верховный суд Карелии увеличил наказание до 13 лет колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а по остальным трем статьям вернул дело в суд Петрозаводска. В домашнем компьютере историка были найдены фотографии приемной дочери в возрасте от 4 до 7 лет без одежды. Сам он пояснил, что так фиксировал состояние ее здоровья.

Юрий Дмитриев известен тем, что в 1997 году экспедиция под его руководством обнаружила захоронение жертв сталинских репрессий в лесном урочище Сандармох — самом большом расстрельном полигоне Карелии в 1937—1938 годах. В историческом сообществе господина Дмитриева за его деятельность называют «летописцем ГУЛАГа», в «Мемориале» с этой же деятельностью связывают уголовное преследование историка.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России могут подорожать колбаса и сосиски
Песков рассказал о влиянии фильма о дворце на рейтинг Путина
В России выявили 13 тысяч случаев коронавируса за сутки
Михаила Боярского госпитализировали
Назван лучший футбольный тренер XXI века
Житель Амстердама окунулся в прорубь в коньках (видео)
В НАТО готовы к любым вариантам взаимодействия с Россией
Россиянин сенсационно вышел в полуфинал Australian Open
Здоровье
Молодая мать сбросила 46 кг без спортзала и раскрыла секрет Ей помогли онлайн-тренировки.
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Популярные темы на «Детях»
Давайте ещё фототеку. Про нас, про мамочек) 470
Со вторником! Картинки. 440
Беременность в 35 171
Что читаем? 122
Леди
Дмитрий Шепелев опубликовал новое фото с возлюбленной О романе Дмитрия и Екатерины стало известно в конце августа 2018-го
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь