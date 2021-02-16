Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
28Инаугурации прошлого
17:04 (мск), источник: BFM.ru

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни

На юго-западе Танзании выявлена вспышка неизвестного заболевания, от которого умерли уже 15 человек. Более 50 находятся в больницах с головокружением, тошнотой и рвотой с примесью крови. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2020

По предварительным данным, большинство заболевших — мужчины, которые ранее страдали язвой желудка или заболеваниями печени. При вскрытии умерших установили, что у большинства из них поражены желудок и печень.

Новость
В Танзании решили не вакцинировать граждан от COVID-19

Роспотребнадзор сообщил агентству, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве отметили, что на текущий момент недостаточно информации для установления причины заболевания.

«Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этого заболевания, а также о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения. В минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции», — сказали в пресс-службе.

По словам представителя Роспотребнадзора, на сегодняшний день главной версией заболевания является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и прочим). Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге.

«Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы — только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших», — сказали в российском ведомстве.

Похожая вспышка заболевания уже была зафиксирована в Танзании два года назад.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
В Кремле заявили о «маниакальной настойчивости» Запада
Жадность инвесторов притупила страх перед пузырем на рынках
Михаила Боярского госпитализировали
Сбежавшая корова напала на пациентов больницы в Колумбии (видео)
Гигантскую древнюю рыбу перепутали с птеродактилем
Российские вакцины испытали против британского штамма COVID
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Поступки женщины, у которой давно не было мужчины
Чем разведенная женщина пугает мужчин: 5 признаков
Hi-Tech
Биткоин впервые подорожал до $50 тысяч Это в 2,5 раза больше рекорда 2017 года
Авто
Куда увозят убранный снег с улиц Авто Mail.ru рассказывает на примере Москвы, куда исчезает снег с городских улиц
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Сына Регины Тодоренко госпитализировали Произошедшее она назвала апокалипсисом
Новости партнеров
Теличкина отметила 76 лет: почему она отказалась от пластики и ботокса
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Бездомная кошка удивила людей, впустивших ее на ночь в дом
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь