17:04 (мск), источник: BFM.ru
В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни
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По предварительным данным, большинство заболевших — мужчины, которые ранее страдали язвой желудка или заболеваниями печени. При вскрытии умерших установили, что у большинства из них поражены желудок и печень.
Роспотребнадзор сообщил агентству, что внимательно следит за ситуацией. В ведомстве отметили, что на текущий момент недостаточно информации для установления причины заболевания.
«Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этого заболевания, а также о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения. В минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции», — сказали в
По словам представителя Роспотребнадзора, на сегодняшний день главной версией заболевания является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и прочим). Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге.
«Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы — только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших», — сказали в российском ведомстве.
Похожая вспышка заболевания уже была зафиксирована в Танзании два года назад.