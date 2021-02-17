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02:59 (мск), источник: ТАСС

Полиция Каталонии задержала более 10 участников акций в поддержку осужденного рэпера

ТАСС, 17 февраля. По меньшей мере 14 человек были задержаны в городах автономного сообщество Каталония в ходе акций протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила во вторник вечером полиция Каталонии.

Источник: Reuters

«По информации на 22:33 (00:33 мск 17 февраля), в связи с вечерними инцидентами в различных городах Каталонии были задержаны два человека в Барселоне, четыре в Вике и восемь в Льейде», — говорится в публикации каталонской полиции в Twitter.

Также сообщается о множественных актах вандализма в Барселоне, Жироне и Льейде. В муниципалитете Вик, где акту вандализма подвергся местный полицейский участок, несколько правоохранителей получили ранения.

Как информировала газета La Vanguardia, акции протеста с требованиями освободить рэпера Пабло Аселя начались во вторник в разных городах Каталонии. В некоторых городах манифестации переросли в столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками протестов.

В Барселоне манифестанты стали сооружать баррикады, поджигать мотоциклы и мусорные контейнеры и бросать в правоохраниелей различные предметы. В результате полицейские были вынуждены применить пули из пенопласта. По предварительным данным, пострадала одна участница протестов. Протест с требованием освободить рэпера также закончился беспорядками в Валенсии.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в одной песне, размещенной в YouTube. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.

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