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11:04 (мск), источник: Известия

ФСБ задержала планировавших теракты на Кавказе исламистов

Спецслужбы задержали в четырех российских регионах исламистов, планировавших совершить диверсии и теракты на Северном Кавказе, сообщили 17 февраля в Федеральной службе безопасности России.

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Задержанные входят в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), стремящуюся создать халифат.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации “Ат-Такфир валь-Хиджра” (АТВХ), идеология которой, такфиризм (обвинение в неверии), дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата», — говорится в сообщении.

Уточняется, что радикалы были задержаны в феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области.

Помимо пропаганды идеологии и вербовки в ряды организации новых последователей, они планировали совершение диверсионно-террористические актов на территории Северного Кавказа.

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В местах проведения обысков и задержаний был обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также «пояс смертника» с поражающими элементами.

«Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (“Организация и участие в деятельности экстремистской организации”). Десять организаторов и активных участников арестованы», — отмечается в сообщении.

По результатам проведенных экспертиз средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов.

Накануне сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность финансистов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГИЛ) в Крыму и Татарстане.

Задержанные спецслужбами граждане в период с 2015 по 2019 год собирали средства в интернете под видом благотворительности для перевода за рубеж на нужды боевиков.

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