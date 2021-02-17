В ХМАО наказали сотрудников МВД за имитацию «акции протеста» в школе

МВД считает недопустимым инцидент в школе Нижневартовска, где полиция провела показательную тренировку со школьниками с использованием спецсредств, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.
«15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — говорится в сообщении.
Начальнику УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Такое же взыскание наложено на начальников управления по работе с личным составом и отдела информационного обеспечения УМВД в Нижневартовске.
Занятие прошло 15 февраля в школе № 42 Нижневартовска. На сайте регионального управления МВД происходившее в школе описано как «Урок мужества».
В числе прочих активностей полицейские провели тренировку по сценарию, в котором ОМОН боролся с протестующими: одни школьники в спортзале имитировали атаки на «силовиков», а другие — отражали броски мячей щитами и отрабатывали приемы борьбы с толпой.
На тренировке также было отработано задержание провокаторов.
«Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было. Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях», — цитировала пресс-служба МВД слова директора школы Галины Гасымовой.
После того как видеозапись с тренировки распространилась в соцсетях, администрация Нижневартовска начала проверку. Директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко сообщила, что ведомство изучит, насколько такое занятие соответствовало закону об образовании, и пообещала, что виновные будут привлечены к ответственности.
В пресс-службе УМВД Нижневартовска рассказали, что во время «Урока мужества» школьникам рассказали «о подвигах полицейских, об их личностных качествах» и познакомили их со спецсредствами — щитами и дубинками. «А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — заявили в полиции.