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17:28 (мск), источник: РБК

В ХМАО наказали сотрудников МВД за имитацию «акции протеста» в школе

15 февраля в Нижневартовске полиция провела «Урок мужества», на котором школьникам показали, как разгоняют митинги. После сканадала МВД решило наказать причастных.

МВД считает недопустимым инцидент в школе Нижневартовска, где полиция провела показательную тренировку со школьниками с использованием спецсредств, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

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«15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — говорится в сообщении.

Начальнику УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Такое же взыскание наложено на начальников управления по работе с личным составом и отдела информационного обеспечения УМВД в Нижневартовске.

Занятие прошло 15 февраля в школе № 42 Нижневартовска. На сайте регионального управления МВД происходившее в школе описано как «Урок мужества».

В числе прочих активностей полицейские провели тренировку по сценарию, в котором ОМОН боролся с протестующими: одни школьники в спортзале имитировали атаки на «силовиков», а другие — отражали броски мячей щитами и отрабатывали приемы борьбы с толпой.

На тренировке также было отработано задержание провокаторов.

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«Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было. Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях», — цитировала пресс-служба МВД слова директора школы Галины Гасымовой.

После того как видеозапись с тренировки распространилась в соцсетях, администрация Нижневартовска начала проверку. Директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко сообщила, что ведомство изучит, насколько такое занятие соответствовало закону об образовании, и пообещала, что виновные будут привлечены к ответственности.

В пресс-службе УМВД Нижневартовска рассказали, что во время «Урока мужества» школьникам рассказали «о подвигах полицейских, об их личностных качествах» и познакомили их со спецсредствами — щитами и дубинками. «А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — заявили в полиции.

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Георгий Тадтаев

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