15:20 (мск), источник: Известия
Бывшего главу Хабаровского края Ишаева приговорили к условному сроку
Суд Москвы приговорил
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«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, срок считать условным», — огласила решение судья Лариса Семёнова.
Условный срок также получил другой фигурант дела — бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов — три года и 400 тыс. рублей штрафа.
Кроме того, суд постановил взыскать с фигурантов 7 миллионов 531 тысячу 85 рублей 85 копеек компенсации ущерба.
Ранее в среду суд признал виновным Ишаева по делу о растрате. Виновным также был признан Кондратов.
10 февраля гособвинитель попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии.
По версии следствия, в 2014 году Ишаев, будучи
Кондратов, в свою очередь, ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы. После этого в течение пяти лет, до марта 2019 года, он перевел на счет ООО «Бейс» арендную плату, которая была завышена. Таким образом, он растратил более 7,5 млн рублей, вверенные ему «Роснефтью».