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17:49 (мск), источник: Фонтанка

Создатель «Пятёрочки» прокомментировал суть уголовного дела о вымогательстве 20 млн долларов, возбужденного по жалобе его экс-партнера Горяинова

Петербургский предприниматель Андрей Рогачев в разговоре с «Фонтанкой» дал оценку уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом РФ, в котором он рассматривается как возможный участник вымогательства долей в московском бизнесе.

Андрей Рогачев, известный как один из создателей сети магазинов «Пятерочка» и соучредитель строительной компании «ЛЭК», 16 февраля стал героем публикаций в российских СМИ о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Оно началось с заявления предпринимателя Михаила Горяинова о возникших сложностях при разделе бизнеса, связанного с рядом торговых активов в Москве. СКР не комментировал суть этого дела, большинство комментариев были основаны на позиции, изложенной Горяиновым.

По версии Андрея Рогачева, который сейчас находится за пределами России, за заявлениями его экс-партнера — и в СМИ, и в Следственном комитете — нет фактической основы. Однако де-факто денежный спор все же присутствует. «Горяинову показалось, что дешевле будет завести против меня уголовное дело, чем отдать мне мои деньги», — заявил он в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

Одновременно спор о разделе бизнеса (речь идет о нескольких зданиях рынков в Москве) проходит в лондонском суде. По сообщению Рогачева, сейчас идет стадия сбора документов, кроме того, судья потребовал от Горяинова ответить, куда именно делись деньги, которые сейчас от него требует экс-партнер. Речь в этом споре, говорит петербургский предприниматель, идет примерно о 20 млн долларов.

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