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22:09 (мск), источник: РБК

Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение 50 млн рублей из вещдоков

Суд приговорил бывшего старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Антона Ходько к восьми годам колонии общего режима, говорится в сообщении московского Тверского суда, поступившем в РБК. Его признали виновным в хищении более чем 50 млн руб. из вещественных доказательств при расследовании дела о коррупции в «Спецстрое».

Кроме лишения свободы Ходько также приговорили к штрафу в размере 500 тыс. руб. и запретили ему занимать должности во власти сроком на 2 года. Его также лишили спецзвания «полковник юстиции».

СК сообщил, что во время предварительного следствия по делу о коррупции в «Спецстрое» были вынесены два постановления об обыске в сейфах у родственников обвиняемого.

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В ходе обысков группа, которую возглавлял Ходько, изъяла деньги, и позже их поместили на хранение в служебный сейф старшего следователя. Однако последний никакого процессуального решения по ним не принимал и в установленном порядке их не сдал, говорится в сообщении СК.

В итоге следователь присвоил изъятые деньги, а также скрыл два постановления об обысках и через некоторое время уволился из органов полиции, заявляет СК. Там также подчеркивают, что Ходько неоднократно отказывался пройти исследование на полиграфе, ссылаясь на недомогание, хотя врачи не нашли у него противопоказаний.

Кроме того, ключи от сейфа, где хранились похищенные деньги, были в единственном экземпляре и хранились у старшего следователя.
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Ходько арестовали в октябре 2018 года. Тогда адвокат исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в «Спецстрое», сообщал РБК, что похищенные деньги принадлежали семье Караханова.

По словам адвоката, пропажа денег обнаружилась после того, как дело передали из следственного управления МВД в Главное военное следственное управление СКР.

Ходько свою вину не признавал, а его защита утверждала, что он мог затянуть с оформлением и передачей изъятых денег в специальное хранилище из-за большой загрузки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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