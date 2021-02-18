Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
22Быт советских студентов
13:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У Давида Якобашвили попросили $3 млн, обещая решить сложную ситуацию с полицией

Как стало известно «Ъ», Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. За $3 млн Покровский пообещал основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили решить вопрос с прекращением уголовного дела о мошенничестве, связанном с компанией «Квартал», одним из акционеров которой он является.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.

Новость
Создатель «Пятёрочки» прокомментировал суть уголовного дела о вымогательстве 20 млн долларов, возбужденного по жалобе его экс-партнера Горяинова

Как было установлено СКР, в производстве следственного управления УМВД по Центральному округу столицы находится уголовное дело о другом особо крупном мошенничестве, связанном с предполагаемым хищением нежилого помещения площадью 772 кв. м, расположенного по адресу: Старопанский переулок, 1/5, стр. 1.

Как следует из материалов этого уголовного дела, в сентябре 2019 года между ООО «Арендком» Ольги Мирзоевой и гендиректором ЗАО «Квартал» Игорем Тихновецким (объявлен в розыск) было заключено соглашение об отступном в виде недвижимости по договору займа, датированному мартом 2017 года. Затем переход права собственности на помещение был зарегистрирован в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

По версии самой Мирзоевой, это соглашение бывший гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин подписал под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал», а кроме того, был введен в заблуждение. Заявитель Мирзоева утверждает, что в результате сделки ее ООО лишилось единственного актива, что фактически привело к прекращению его деятельности.

Пока стороны конфликта разбирались с полицией и судились в столичном арбитраже, к Якобашвили обратился его знакомый Олег Покровский, сообщивший, что может решить все вопросы в УМВД по ЦАО, в руководстве которого у него есть друзья.

В ходе телефонных переговоров, а также личных встреч с ноября по конец декабря 2020 года в Москве Покровскому удалось убедить Якобашвили и его представителей, что за $3 млн, которые он якобы передаст должностным лицам УМВД, расследование будет прекращено.

Новость
Основателя «Пятерочки» заочно заподозрили в рэкете

На самом же деле, по версии СКР, Покровский не собирался действовать в интересах Давида Якобашвили и сотрудников «Квартала». Тем не менее он составил договор между «Кварталом» и своим ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и иных услуг Якобашвили, чтобы придать видимость законной передачи денег. Как было установлено в ходе следствия, получив от представителя Якобашвили $200 тыс. в конце декабря прошлого года, Покровский и его бюро никаких услуг ЗАО «Квартал» не оказали.

Заподозрив, что его решили обмануть, Якобашвили обратился в ФСБ, сотрудники которой начали контролировать все дальнейшие переговоры с решальщиком Покровским.

Оставшуюся часть денег, как настаивал Покровский, Якобашвили через посредника передал ему 11 февраля в Кропоткинском переулке, после чего чекисты задержали решальщика.

В рамках так называемого оперативного эксперимента он получил $15 тыс. и муляж-«куклу», имитирующий еще более $2 млн.

В ходе следствия выяснилось, что решальщик, проживающий в элитном поселке Жуковка Одинцовского района и пользующийся Rolls-Royce, осенью прошлого года был приговорен Никулинским судом к трем годам лишения свободы условно за аналогичное преступление. Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС.

Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех вопросов, связанных с налогообложением.

Давид Якобашвили, отказавшись комментировать «Ъ» уголовные дела, сказал, что «через пару недель все станет ясно, кто из нас прав (в споре за недвижимость.— “Ъ”), а кто виноват, а сейчас рано об этом говорить».

Юрий Сенаторов

 Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
Вынесен приговор экс-губернатору Хабаровского края
Последний романтик: умер Андрей Мягков
Набиуллина указала на риски создания банками экосистем
Россиян предупредили о «голубой» погоде в ближайшие пять дней
«Вероятно, это промысел божий»: как COVID-19 атакует верующих
Рост цен на еду в России оказался рекордным за пять лет
На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца
Кино
Умер Андрей Мягков Актеру было 82 года
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
6 хулиганов, которые стали звездами (вы удивитесь!) Продажа неприличных журналов, подделка дневников и даже нападение на аптеку…
Леди
Пелагея покрасовалась в женственном платье с кружевным воротником Поклонники обсуждают новый образ певицы
Новости партнеров
Сценарий Запада прозрачен: выгнали, подвели под арест, взялись за жену
Люди не захотели быть марионетками в чужой некрасивой игре: митинги стухли
Команду Навального впору привлечь за госизмену после этого обращения к США
Ещё один ляп, который опровергает реальность фильма про дворец в Геленджике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь