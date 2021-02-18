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04:04 (мск), источник: РБК

ВС напомнил об уголовном наказании для заразивших других людей COVID-19

Граждане, которые заболели коронавирусной инфекцией или контактировали с больными и нарушившие санитарные требования, в отдельных случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности вплоть до реальных сроков. Об этом говорится в обзоре Верховного суда судебной практики, связанной с COVID-19.

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Источник: Reuters

В ВС пояснили, что в отношении пациентов с коронавирусом или контактных лиц действуют определенные санитарно-эпидемиологические правила, в том числе и некоторые ограничения. В случае умышленного их нарушения — например, нарушения режима самоизоляции, поездок в общественном транспорте или посещении массовых мероприятий — его могут привлечь по ст. 236 УК России.

Если нарушения карантина приведут к реальной опасности — массовому заболеванию других людей — гражданина ждет ответственность по ч. 1 ст. 236 УК. Она предусматривает несколько видов наказания: штрафы от 500 до 700 тыс. руб., лишение права занимать определенные должности, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Максимальная санкция данной статьи предполагает реальный срок до семи лет — такое наказание грозит нарушителям санитарных норм, по чьей вине умерли двое или более человек.

1 апреля прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, которые, в том числе, вводят наказание за нарушение карантинных требований во время пандемии.

В тот же день следователи в Санкт-Петербурге завели два дела в отношении мужчины и женщины, контактировавших с больными COVID-19. Их задержали на вокзалах, несмотря на запрет выходить из дома.

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