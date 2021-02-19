13:09 (мск), источник: Коммерсантъ
«Народ голодает, а у него бесчисленные дворцы»
Арест критикующего короля Испании рэпера спровоцировал массовые беспорядки.
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Акции протеста, прокатившиеся по испанским городам после ареста рэпера Пабло Аселя, вылились в массовые беспорядки. Пострадали по меньшей мере 63 человека. Вышедшие на улицы поклонники творчества Пабло Аселя, жестко критикующего правительство и испанскую монархию, уверены: речь идет о преследовании по политическим мотивам. О наступлении на свободу самовыражения говорят и около 200 испанских деятелей искусства (включая режиссера Педро Альмодовара и актера Хавьера Бардема), подписавших открытое письмо властям.
Ряд испанских политиков в четверг потребовали провести проверку действий силовиков: на распространяемых кадрах видно, как они избивают демонстрантов. МВД Испании между тем поблагодарило сотрудников силовых структур за эффективную работу по усмирению «агрессивно настроенных» сограждан.
«Я возвращаюсь к той детской сказочке, будто бы ''король положил конец фашизму''… Он не герой, а большая рыбина, которая плывет по течению к пескарям, чтобы сожрать их… Народ голодает, а у него бесчисленные дворцы… Его величество не представляет наш класс… Да падут короны, а королевские одеяния сгорят… Ваше превосходительство, члены королевской семьи, рано или поздно вы получите то, что заслуживаете, — ярость!» — это слова из песни испанского рэпера Пабло Аселя «Смерть Бурбонам», одной из многих, посвященных правящей в Испании династии, королю Филиппу VI и его отцу Хуану Карлосу, который находился на троне с 1975 по 2014 год.
Новая песня на эту тему под названием «Даже не Филипп VI» вышла 12 февраля.
Дата выхода песни и видеоклипа не случайна. Именно в этот день Пабло Асель должен был отправиться в тюрьму для отбывания девятимесячного наказания за «одобрение терроризма», а также за «клевету на корону и государственные институты Испании».
Рэпер (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) уже много раз оказывался в суде. Так, в 2014 году его приговорили к двум годам заключения условно за прославление в своих стихах леворадикального терроризма, в частности немецкой организации «Фракция Красной армии» (1968−1998 годы) и испанской GRAPO (с 1975 года; давно неактивна, но официально не распущена). В том же году он был задержан за нападение на представителей культурной ассоциации Lleida Identitaria, выступающей за единство Испании и против каталонского сепаратизма.
В 2016 году рэпер оказался в центре скандала, плеснув чистящее средство на журналиста. В марте 2017 года гособвинение потребовало добавить пять лет тюрьмы к двум, которые он уже получил. Пабло Аселя судили по обвинениям в прославлении терроризма, клевете и оскорблениях короны, а также госучреждений.
В итоге в марте 2018 года он был приговорен к лишению свободы сроком на два года и один день, а также должен был выплатить штраф в размере €24,3 тыс. Затем, после рассмотрения апелляции, срок был сокращен до девяти месяцев. В итоге 28 января 2021 года власти предоставили Пабло Аселю десять дней для того, чтобы добровольно явиться в тюрьму для отбывания наказания. Но он это делать отказался, чем в итоге и спровоцировал массовые протесты и беспорядки.
Вместо того чтобы прийти в тюрьму, Пабло Асель забаррикадировался в Университете Льейды (Каталония) вместе с почти 50 сторонниками. В итоге 16 февраля полицейские
После этого почитатели таланта певца стали выходить на улицы. Митинги, например, прошли в среду на центральной площади Мадрида —
Манифестации прошли также в Барселоне (там участники акции сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры) и других городах Каталонии. В этом регионе, по данным медиков, пострадали восемь человек. Были акции протеста и в Гранаде (автономное сообщество Андалусия).
Всего по стране в ходе манифестаций было задержано около 50 человек.
Арест певца и последовавшие события раскололи испанское общество. Так, МВД Испании на своей странице в Twitter опубликовало сообщение, в котором поблагодарило силовиков за «обеспечение общественной безопасности в условиях стычек, спровоцированных агрессивным меньшинством». Ведомство пожелало пострадавшим представителям сил правопорядка скорейшего выздоровления.
Между тем второй
Кроме того, он вывесил в Twitter видеоролик, в котором видно, сколь жестко действовали силовики по отношению к участникам акции в Мадриде, Также он опубликовал фотографию девушки, которой выбили глаз в Барселоне. В полиции города уже объявили о начале расследования обстоятельств происшедшего.
В левой партии Mas Madrid, популярной в столице, осудили беспорядки, но призвали не забывать главное: человек оказался в тюрьме
По ее словам, «происшествия (в ходе акций.— “Ъ”) не имеют ничего общего со свободой самовыражения».
Глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и мэр испанской столицы
Стоит отметить, что правительство Испании и само ранее заявило о планах пересмотра наказания за преступления, связанные со свободой слова. Цель — смягчить наказание в тех случаях, когда речь идет о произведениях искусства и культуры. То, что закон менять нужно, в четверг подтвердила
Павел Тарасенко