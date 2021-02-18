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21:21 (мск), источник: РБК

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ. Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб.

Источник: Агентство «Москва»

Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», — пояснила она.

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Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, всего в 2020 году банки передали надзорным органам более 18 тыс. сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 млрд руб. Сообщения банков обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщила Бобрышева.

По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, уточнили в Росфинмониторинге.

В Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 млн руб. А в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг обнаружил аффилированность компаний — участников пяти контрактов на 2,7 млрд руб.

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«Этот опыт разметки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительности операций дополнительно привязываются к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственно-экономической деятельности», — отметила Бобрышева. Она не исключила, что такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций и в других сферах.

В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации, сообщил Скобелкин. По его словам, объем незаконного обналичивания денег упал более чем на четверть (29,1%), до 78 млрд руб., незаконный вывод денег за рубеж сократился на 21,2%, до 52 млрд руб. Клиенты банков также стали реже использовать подозрительные транзитные схемы — объем таких операций в прошлом году составил 600 млрд руб., на 16,7% меньше, чем годом ранее.

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