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13:36 (мск), источник: RTVi

Беспорядки захлестнули Испанию: фотогалерея

В испанских городах третий день продолжаются акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя. О том, как они проходят в Испании, — в галерее RTVI.

Источник: AP 2020

В четверг демонстрации вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Задержанных уже более 50 человек.

Арест рэпера, который на этой неделе начал отбывать 9-месячный срок в тюрьме, вызвал споры по вопросу ограничений свободы слова в Испании. Они вылились на улицы.

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Рэпер (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) уже неоднократно оказывался в центре скандалов. В 2014 году его приговорили к двум годам заключения условно за прославление в стихах леворадикального терроризма, в частности немецкой организации «Фракция Красной армии» (1968−1998 годы) и испанской GRAPO (с 1975 года; давно неактивна, но официально не распущена). В том же году он был задержан за нападение на членов культурной ассоциации Lleida Identitaria. Они выступают против каталонского сепаратизма.

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В 2016 году рэпер плеснул чистящее средство на журналиста. В марте 2017 года гособвинение потребовало добавить пять лет тюрьмы к двум, которые он уже получил. Пабло Аселя судили по обвинениям в прославлении терроризма, клевете и оскорблениях короны, а также госучреждений.

Поводом, как и раньше, стали его стихи и просто сообщения в соцсетях, в которых рэпер называл представителей королевского дома мафиози, ворами, паразитами и коррупционерами, а также обвинял полицию в убийствах мигрантов.

В марте 2018 года его приговорили к лишению свободы сроком на два года и один день. Кроме того, он должен был выплатить штраф в размере €24,3 тыс. Затем, после рассмотрения апелляции, срок был сокращен до девяти месяцев.

28 января 2021 года власти предоставили Пабло Аселю десять дней для того, чтобы добровольно явиться в тюрьму для отбывания наказания. Но он это делать отказался, чем в итоге и спровоцировал массовые протесты и беспорядки.

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