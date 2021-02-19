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11:39 (мск), источник: Ведомости

«Норникель» подтвердил намерение выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд

Горно-металлургическая компания (ГМК) «Норильский никель» выплатит штраф в размере 146,2 млрд руб. из-за разлива топлива в Норильске, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента компании по устойчивому развитию Андрея Бугрова.

Источник: РИА "Новости"

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сказал он в ходе прямой линии компании.

Выплата штрафа, как отметил финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев, будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

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5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб.

Минфин сообщил, что взысканная с дочерней компании «Норникеля» сумма будет направлена в резервный фонд правительства, а оттуда на финансирование программ Минприроды. Основной владелец и президент «Норикеля» Владимир Потанин назвал уроком для компании решение суда.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал Потанин в эфире телеканала РБК.

Разлив более 20 тыс. т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии во время ЧП.

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