Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволили после урока с имитацией митинга

17:12 (мск), источник: ТАСС
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«Комиссия УМВД России по Югре закончила служебную проверку в отношении сотрудников УМВД России по округу и УМВД России по Нижневартовску. В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олега Сураева», — сказано в сообщении.
Также о неполном служебном соответствии предупреждены ряд сотрудников УМВД по Нижневартовску и УМВД по Югре, среди которых врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по округу Андрей Воронцов, старший специалист группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по Нижневартовску Инга Сединкина. Еще несколько сотрудников полиции получили строгий выговор.
16 февраля в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная телеканалом «Мегаполис» (Нижневартовск) в местной школе № 42. На видео школьники кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив учеников со щитами и в касках, изображающих силовиков. Через несколько секунд
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При этом МВД назвало недопустимым подобные занятия с использованием специальных средств. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, приказом главы МВД за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по